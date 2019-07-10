Умерла звезда «Людей в черном»

В возрасте 88 лет скончался американский актер Рип Торн. Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, он умер в округе Личфилд в окружении членов своей семьи. Причина его смерти не уточняется.

Торн снялся более чем в 180 фильмах, среди них «Мария-Антуанетта», «Люди в черном» и «Без чувств».