Концерт Хаски отменили из-за сильной давки

В Екатеринбурге концерт рэпера Хаски был досрочно завершен из-за давки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, на небольшой площадке собрались 15 тысяч человек.

Вскоре толпа устроила давку и начала давить первые ряды.

Более того, неизвестный поджег файер в толпе, в результате чего народ начал разбегаться в стороны от источника огня.

В итоге, было принято решение остановить концерт ввиду соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что четыре клипа Хаски были заблокированы по решению суда.