Концерт Хаски отменили из-за сильной давки
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В Екатеринбурге концерт рэпера Хаски был досрочно завершен из-за давки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, на небольшой площадке собрались 15 тысяч человек.
Вскоре толпа устроила давку и начала давить первые ряды.
Более того, неизвестный поджег файер в толпе, в результате чего народ начал разбегаться в стороны от источника огня.
В итоге, было принято решение остановить концерт ввиду соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что четыре клипа Хаски были заблокированы по решению суда.