Никки Минаж выходит замуж
Американская певица Ники Минаж рассказала о своих отношениях с бойфрендом Кеннетом Петти и добавила, что в скором времени они могут стать мужем и женой. Об этом сообщает портал therogersvillereview.
Такой информацией певица поделилась неделю назад в эфире своего шоу Queen Radio на радиостанции Apple Music's Beats 1.
«Я думаю, что я получила то, к чему всегда стремилась, просто быть счастливой», — добавила Минаж.
Исполнительница также назвала Петти в одном из эфиров своим «мужем» и заявила, что они с возлюбленным получили брачную лицензию.
Брачная лицензия является документом, который выдается местными органами власти и является разрешением на вступление в брак.
Ранее сообщалось, что Ники Минаж хочет родить детей бойфренду-насильнику.