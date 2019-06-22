Никки Минаж выходит замуж

Американская певица Ники Минаж рассказала о своих отношениях с бойфрендом Кеннетом Петти и добавила, что в скором времени они могут стать мужем и женой. Об этом сообщает портал therogersvillereview.

Такой информацией певица поделилась неделю назад в эфире своего шоу Queen Radio на радиостанции Apple Music's Beats 1.

«Я думаю, что я получила то, к чему всегда стремилась, просто быть счастливой», — добавила Минаж.

Исполнительница также назвала Петти в одном из эфиров своим «мужем» и заявила, что они с возлюбленным получили брачную лицензию.

Брачная лицензия является документом, который выдается местными органами власти и является разрешением на вступление в брак.

Ранее сообщалось, что Ники Минаж хочет родить детей бойфренду-насильнику.