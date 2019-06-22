Известны подробности о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал о том, как себя в настоящее время чувствует госпитализированная жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как выявилось, Федосеева-Шукшина ощутила приступ удушья из-за бронхиальной астмы.

По словам представителя, в настоящее время жене Алибасова стало лучше. Он даже отметил, что женщина собирается отпроситься у врачей домой.

«Ее жизни ничего не угрожает», — заключил Горжанкин.

Ранее сообщалось, что дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала подробности о ее состоянии.