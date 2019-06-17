BadComedian заключил мировое соглашение с Kinodanz по иску на 1 млн рублей
Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz смогли прийти к мировому соглашению по иску на 1 млн рублей, передает ТАСС.
Адвокат Баженова Сергей Панченко подтвердил, что инцидент урегулирован.
Евгений Баженов ранее рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании.
Судебные тяжбы начались из-за обзора на фильм «За гранью реальности» и касались якобы нарушения авторских прав.
За Баженова вступились многие представители кино и шоу-бизнеса.