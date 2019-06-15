Продюсер Бари Алибасов не помнит, какой сейчас год, сообщает НТВ.

Об этом в эфире рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

По его словам, в настоящее время прогноз врачей скорее положительный, однако Алибасов не совсем пришел в себя.

Сын рассказал, что его отец сначала вообще никого не узнавал и не помнил, не знал, кто он такой. Теперь, по его словам, Алибасов теряется во времени.

«Он то в 2005 году, то в 1998-м. Он засыпает и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни», — отметил сын продюсера.

Ранее сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца.