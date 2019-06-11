Алибасов вышел из комы

Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна. Об этом рассказал его сын, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Алибасов проснулся, однако риски внутреннего кровотечения и летального исхода сохраняются.

По словам сына, отец в настоящее время не может говорить и ничего не помнит.

«В том числе и то, что он Бари Алибасов», — добавил сын.

Ранее сын Алибасова прояснил ситуацию с внутренним кровотечением у отца.

Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.