Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой

Певец Сергей Лазарев отреагировал на публикации о ссоре с певицей Светланой Лободой в своем инстаграме.

«Вот это фантазия! Обожаю», — отметил он в публикации со скриншотом новости о якобы произошедшей размолвке.

Следующее фото он подписал «злыдень Лазарев»,

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ». Якобы Участник «Евровидения-2019» Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации «Лучшая певица года» Лободы.