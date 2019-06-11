Гвинет Пэлтроу назвала «идеальный» способ сохранения брака

Американская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась особенностями проживания в браке с продюсером Брэдом Фэльчаком. Об этом сообщает ABC.

Актриса сообщила, что три дня в неделю они с мужем живут отдельно: Брэд ночует без нее в своем собственном доме, а остальные 4 дня пара проводит вместе в ее доме. О таком способе сохранения отношений ей рассказал ее секс-коуч Миккела Бохем.

«Все мои женатые друзья говорят, что наш стиль проживания выглядит идеальным, и нам не стоит менять его», — рассказала Пэлтроу.

В 2014 году актриса рассталась с солистом Coldplay Крисом Мартином после 10 лет совместной жизни. Бывший супруг со всей музыкальной группой даже отправился в совместный медовый месяц с Пэлтроу после ее свадьбы с Фэльчуком.

Ранее сообщалось, что Гвинет Пэлтроу рассказала о свадьбе с известным американским продюсером Брэдом Фэлчаком.