Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский исполнитель Григорий Лепс высказался по поводу отмены выступления «Машины времени» на концерте в День России, передает радиостанция «Говорит Москва».

Певец заявил, что не видит в таком решении политической причины.

Он добавил, что ему действительно жаль, если группа не примет участия в концерте, а Андрея Макаревича назвал великолепным музыкантом.

Лепс также заявил, что до сути такого решения докопаться все равно не удастся.

Ранее пресс-секретарь «Машины времени» отметил, что организаторы опасаются, что исполнитель скажет что-то не то в прямом эфире у стен Кремля.