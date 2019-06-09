На сообщение о делирии у Алибасова ответил его пиар-директор

Пиар-директор Вадим Горжанкин ответил на сообщения о том, что у продюсера Бари Алибасов началось расстройство психики — делирий, передает РИА «Новости».

По его словам, эта информация не соответствует действительности.

«Это, разумеется, не соответствует действительности», — заявил Горжанкин.

Делирий – это психическое расстройство, связанное с помутнением сознания и нарушением восприятия.

Ранее источник в больнице, где в настоящее время находится Бари Алибасов рассказал о том, как себя чувствует продюсер.