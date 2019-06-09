Выпитое Алибасовым средство для труб не соответствовало законодательству РФ

PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа» не соответствует нормам и требованиям российского законодательства. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, эксперты проверили средство после того, как скончалась перепутавшая химикат с пищевым продуктом женщина. Заключение было сделано 17 апреля этого года.

«После информации в СМИ об отравлении Б.Алибасова родственники женщины по ошибке отравившейся средством «Крот», которые в данный момент судятся с ООО «АМС Медиа», связались с нами», — сказал Горжанкин.

Он добавил, что упаковка не содержит необходимые данные о классе опасности вещества.

Ранее бывшая супруга Бари Алибасова рассказала о репетиции его похорон.