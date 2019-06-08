Рэпер-трансгендер стал главным героем нового клипа Мадонны

Американская певица Мадонна выпустила клип на композицию «Dark Ballet». Ролик размещен на ее канале в YouTube.

Этот клип является последним перед выходом нового альбома исполнительницы «Madame X». Главную роль в нем исполнил рэпер-трансвестит Микки Бланко, которого, как Жанну д'Арк, сожгли на костре.

«Я хожу по этой земле, чернокожий, гей и ВИЧ-позитивный, но надежда, с которой я живу, сильнее любого негатива» — таким словами Бланко завершается композиция.

Ранее сообщалось, что Мадонна почувствовала себя изнасилованной статьей про себя в New York Times.