Приставы намерены взыскать с покойной Началовой 50 тыс. рублей

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Налоговая служба и судебные приставы намерены взыскать с умершей российской певицы Юлии Началовой долг, размер которого составляет около 50 тыс. руб. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отмечается, долг исполнительницы составляет около 47 тыс. руб., а к нему добавляется исполнительский сбор в размере 3,2 тыс. руб. Исполнительное производство началось через три дня после смерти Началовой. Долг возник из-за того, что певица не заплатила за неправильную парковку 2,5 тыс. руб.

Ранее фанатка Началовой потребовала причислить ее к лику святых в эфире у Малахова.