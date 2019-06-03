«Тайная жизнь домашних животных — 2» возглавил российский прокат
Мультфильм «Тайная жизнь домашних животных — 2» возглавил прокат в России по итогам выходных. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, картина собрала более 471 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня показа.
Как отмечается, на втором месте разместился фильм «Аладдин», который собрал почти 235 млн рублей за выходные.
При этом тройку лидеров замыкает картина «Годзилла - 2: Король монстров», которая собрала 157,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что «Аладдин» возглавил российский прокат.