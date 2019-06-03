«Тайная жизнь домашних животных — 2» возглавил российский прокат

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Мультфильм «Тайная жизнь домашних животных — 2» возглавил прокат в России по итогам выходных. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, картина собрала более 471 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня показа.

Как отмечается, на втором месте разместился фильм «Аладдин», который собрал почти 235 млн рублей за выходные.

При этом тройку лидеров замыкает картина «Годзилла - 2: Король монстров», которая собрала 157,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Аладдин» возглавил российский прокат.