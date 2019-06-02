Собчак и Виторгана заметили на концерте на Кипре

Телеведущая Ксения Собчак и ее бывший супруг Максим Виторган вместе посетили концерт певицы Лауры Перголицци, который проходил на Кипре. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

По данным издания, Собчак и Виторган одновременно опубликовали в своих инстаграмах истории, содержащие кадры с концерта Лауры Перголицци.

При этом отмечается, что сидели они на концерте вдали друг от друга, так как видео записаны с разных ракурсов.

Ранее сообщалось, что Собчак и Виторган публично поспорили о мести.