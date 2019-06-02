Алсу сделает заявление о скандале на шоу «Голос. Дети»

Певица Алсу пообещала фанатам дать подробный комментарий по поводу скандала на финале конкурса «Голос. Дети», сообщают СМИ.

Ранее Алсу избегала комментариев на тему сложившейся на финале ситуации, а также ограничила возможность комментариев своих публикаций.

Теперь в беседе с журналистами певица отметила, что участники оказались втянуты во взрослые игры, и обещала высказать свое мнение чуть позже.

Ранее стало известно, что дочь Алсу Микелла Абрамова передала свой выигрыш в размере 1 млн руб. фонду им. Анжелы Вавиловой из Татарстана.

После скандала с накруткой голосов в финале шоу «Голос. Дети» в пользу Абрамовой Первый канал провел повторный финал, по итогам которого победителями были названы все участники.