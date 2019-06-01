Рассекречено рабочее название приквела «Игры престолов»

В Сети появилась информация о подготовке приквела сериала «Игра престолов», пишет Screen Rant.

По данным издания, приквел получил рабочее название Bloodmoon — «Кровавая ночь».

По некоторым данным, название нового сериала The Long Night — «Длинная ночь», но телеканал HBO еще не подтвердил ни одну из версий.

Сюжет будет основан на событиях, которые происходят за 8 тысяч лет до войны пяти королей. Сериал также покажет истинное происхождение белых ходоков.

Ранее актриса Софи Тернер, исполнявшая роль Сансы Старк в саге «Игра престолов», ответила на вопрос о возможности ее появления в спин-оффах сериала.