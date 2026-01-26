Размер шрифта
БРИКС может запустить единую платежную систему

Berliner Zeitung: БРИКС в 2026 году может запустить единую платежную систему
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Страны БРИКС изучают возможность объединения цифровых валют своих центральных банков, чтобы создать единую платежную систему для торговли и туризма. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

В материале говорится, что страны объединения продолжают усилия по созданию альтернативной финансовой инфраструктуры. Резервный банк Индии в январе предложил связать цифровые валюты центральных банков для упрощения трансграничных платежей в торговле и туризме. Это предложение, как ожидается, будет включено в повестку дня саммита БРИКС 2026 года, который пройдет в Индии.

В случае принятия предложения это станет первой официальной попыткой стран БРИКС объединить свои цифровые валюты в рамках единой системы.

Дискуссии о снижении зависимости от доллара в странах клуба не являются чем-то новым, однако место давно обсуждаемой единой валюты, сейчас основное внимание уделяется созданию единой системы транзакций.

Brics Pay стремится объединить национальные платежные системы и в будущем интегрировать цифровые валюты центральных банков. Это позволит обрабатывать транзакции напрямую, минуя клиринговые центры, работающие с долларов, или системы, доминирующие на Западе, такие как Swift.

Berliner Zeitung подчеркнула, что проект все еще находится на ранней стадии. Ни одна из крупнейших стран БРИКС еще не внедрила полностью цифровую валюту ЦБ, все они находятся на пилотных этапах. Техническая совместимость систем также остается нерешенной, как и нормативные вопросы, касающиеся доступа к данным, урегулирования торговых дисбалансов и структур управления.

Ранее президент Франции призвал избежать противопоставления БРИКС и G7.

