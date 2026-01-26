Размер шрифта
Депутат Госдумы назвал позицию Зеленского по Донбассу наплевательской

Депутат Шеремет: Зеленский наплевательски относится к переговорам по Украине
Депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил в интервью РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский наплевательски относится к переговорному процессу, отказываясь выводить свои войска с части Донбасса.

Ранее Зеленский заявил, что его позиция по территориям не изменилась, Украина не отдаст их, поэтому необходимо искать компромисс.

По мнению Шеремета, украинский лидер занял «агрессивную и неадекватную позиция», изображая готовность к переговорному процессу, а на практике пресекает все возможности мира для Украины.

Парламентарий считает, что вести диалог с Зеленским бессмысленно, так как данные им слова ничего не стоят.

23 января в Абу-Даби состоялась первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и должен был обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал главных врагов Киева.

