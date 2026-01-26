Тарпищев считает, что МОК не виноват в недопуске россиян

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что роль Международного олимпийского комитета (МОК) в недопуске россиян к мировым соревнованиям минимальна. Его слова передает «Чемпионат».

«Сейчас тенденция такая — МОК не перекрывает кислород, он дал на откуп дежурной федерации. Во многом участие или неучастие российских спортсменов на международной арене зависит от того, кто стоит во главе международной федерации», — сказал Тарпищев.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

