Если февраль 2026 года будет таким же холодным, как и январь, это может привести к победе России в конфликте на Украине и к «падению» нескольких европейских правительств. Об этом на своей странице в X написал австрийский аналитик Геральд Маркель.

По его словам, январь оказался самым холодным за 60 лет. За этот месяц из Киева, который остался без электричества, воды и отопления после российских ударов по энергосистеме, уехало около 600 тысяч человек, написал аналитик. И похожая ситуация наблюдается «во всех остальных крупных городах Украины», подчеркнул Маркель. Он также отметил, что «положение украинской армии на фронте все более катастрофическое».

«Чем меньше подробностей известно о переговорах в Абу-Даби и о прогнозах погоды на февраль, тем больше я прихожу к выводу о том, что… Россия в третий раз одерживает крупную победу в крупной зимней кампании. Украина находится на пределе своих возможностей и у нее не остается вариантов действий», – подчеркнул он.

По словам эксперта, правительства Германии и Австрии также «дрожат от страха» за собственное существование, глядя на прогноз погоды на февраль. Маркель отмечает, что у Европы скоро «закончится газ», и его дефицит может «окончательно погубить экономику».

«Независимо от причины – будь то некомпетентность, идиотизм или климатическая идеология – факт остается фактом: уровень запасов газа в Германии и Австрии на 20% ниже, чем в прошлом году. <…> А ведь только конец январям – зима продлится еще как минимум 10 недель. Сейчас уровень запасов газа уменьшается на 1% ежедневно», – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что если бы «февраль был похож на январь», это означало бы «конец для правительств Германии и Австрии», так как «взрывной рост цен на энергоресурсы означает взрывной рост инфляции». Также рост цен на отопление может «привести к народному восстанию» во втором квартале месяца, так как «у людей закончатся деньги», считает Маркель. При этом аналитик добавил, что с погодой может «повести» и ничего из перечисленного не случится.

21 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация в энергетике страны наблюдается в Киеве, в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях. Тогда же мэр Киева рассказал, что город движется к «гуманитарной катастрофе», 23 января он призвал граждан запастись продуктами, водой и лекарствами и уехать из города. Затем Франция решила провести экстренное совещание с министрами стран «Большой семерки» (G7), Северной Европы, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии по энергетическому кризису на Украине.

24-24 января прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. СМИ сообщили, что переговоры могут продолжиться в воскресенье, 1 февраля.

Ранее в Британии назвали «единственное» решение территориального вопроса на Украине.