Армия

Пушилин рассказал об обстановке для ВСУ в Константиновке

Пушилин: ВС РФ под Константиновкой перерезали ключевые логистические узлы ВСУ
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские военные перерезали главные логистические узлы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава региона Денис Пушилин.

По его словам, там бои происходят в самом населенном пункте, в районе железнодорожного вокзала.

Кроме того, фиксируется достаточно широкий охват подразделениями Вооруженных сил России и перерезание ключевых логистических узлов, перерезание коммуникаций противника, поделился чиновник.

Накануне Пушилин сообщал, что ВС РФ продвигаются в районе ж/д вокзала в городе Константиновке.

До этого стало известно, что в Константиновке на севере ДНР рискуют замерзнуть 3 тысяч украинских военных. По информации Mash, командование ВСУ бросило личный состав без еды, воды и буржуек, в результате чего уже более 100 солдат подняли белый флаг. Российские войска продвинулись к центру города. Однако бои в многоэтажной застройке могут начаться не раньше весны из-за непогоды, уверены эксперты.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не отдаст свои территории.

