Эксперт объяснил, что выгоднее должникам – реструктуризация или банкротство

Акционер Остудин: иногда реструктуризация долгов выгоднее, чем банкротство
Столкнувшимся с трудностями при выплате долгов россиянам следует тщательно подойти к вопросу выбора между реструктуризацией и банкротством. Зависит это от множества факторов, включая сумму долга, наличие активов, источники доходов, а также планы человека или компании на будущее, объяснил 360.ru акционер Астро-Волга Банк и эксперт по управлению многопрофильными активами Ярослав Остудин.

По словам эксперта, реструктуризация более выгодна, если еще есть возможность восстановить платежеспособность и желание сохранить бизнес, активы. В этом случае можно изменить условия выплат, получить отсрочку, но нужно учесть, что весь процесс может растянуться на ближайшие три года.

«Банкротство — более радикальный вариант. Его ключевое преимущество — относительно быстрый и законный способ списать долги и освободиться от обязательств, — предупредил специалист. --Основные минусы: потеря имущества (кроме неприкосновенного), ограничения на будущее и испорченная кредитная история».

По сути, реструктуризация предполагает восстановление платежеспособности, погашение долгов с сохранением активов, а банкротство – продажу всего имущества, списание долгов. Первый вариант подходит, если у компании есть перспективы выхода из кризиса, стабильный доход, имущество, которое важно сохранить за собой, а также кредиторы, готовые на изменение условий выплат. Второй вариант необходим, если бизнес уже нежизнеспособен, имущество относится к неприкосновенному, сумма долгов превышает активы, а человек стремится списать долги и начать все заново, объяснил Остудин.

По его словам, возможность реструктуризации проясняется во время юридической оценки рисков. В этот момент становится ясно, есть ли шанс договориться с кредиторами, попросив у них отсрочку или изменение условий обязательств.

«Окончательное решение должно приниматься на основе конкретных цифр и правовой оценки, а не под давлением эмоций или обстоятельств», — заключил акционер.

Напомним, по итогам 2025 года в России количество процедур банкротства компаний упало до исторического минимума и составило 6 477. Это на 24,3% меньше, чем в 2024 году. Как следует из данных «Федресурса», темпы роста числа банкротств в последние три года составляют 20-30%, что значительно меньше, чем в первые пять лет, когда они достигали 50-70% ежегодно. В прошлом году количество судебных банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей составило 568 тысяч, что на 31,5% больше, чем в 2024 году.

Ранее в России объяснили , чем вызван интерес граждан к банкротству.

