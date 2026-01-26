Восемь ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» на Кубани

Движение на трассе «М-4 Дон» затруднено в районе Горячего Ключа (хутор Молькино) после столкновения около 20 автомобилей. Об этом сообщила Госавтоинспекция Краснодарского края в Telegram-канале.

Примерно с 1362 по 1365 км на автодороге со стороны Джубги в сторону Краснодара произошло предварительно восемь столкновений, в которых механические повреждения получили около 20 транспортных средств, рассказали в ведомстве.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено и осуществляется по одной полосе.

Накануне сообщалось, что в Саратовской области в результате аварии с участием автомобиля и маршрутного микроавтобуса пострадали женщина и девочка.

Кроме того, в этот день произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля на 1589-м км трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Ранее на МКАД перекрыли движение автомобилей.