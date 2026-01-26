Российский боец выразил желание сразиться с временным чемпионом UFC

Царукян: я подерусь с Гейджи, а Топурия — с Махачевым

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян заявил о желании провести поединок с временным чемпионом американцем Джастином Гейджи. Его слова передает MMA Fighting.

«Я действительно хочу сразиться с Джастином, потому что он владеет временным титулом UFC. Если Илия сможет драться в этом году, то они будут сражаться друг с другом. Если же Топурия не примет бой против него в апреле или июне, то я бы хотел сразиться с Гейджи. В противном случае мне придется ждать», — заявил Царукян.

Американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над британцем Пэдди Пимблеттом в главном бою вечера на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе. Поединок продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Гэтжи со счетом 48-47, 49-46, 49-46.

Организаторы приняли решение отправить в больницу Пимблетта сразу после завершения боя. В настоящее время состояние бойца не разглашается.

Гэтжи завоевал временный титул чемпиона UFC в легком весе. Теперь в его активе значится 27 побед и 5 поражений.

Ранее Ислам Махачев сравнил с несъедобным блюдом бой Пимблетта с Гэтжи.