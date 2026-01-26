Глава Запорожской области рассказал о «циничной» атаке ВСУ на скорую помощь

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль скорой помощи в Васильевке в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

По его словам, в момент атаки в машине была пациентка. Она получила ранение при другой атаке БПЛА противника. В результате нового удара ВСУ пострадали два сотрудника скорой, отметил Балицкий. Медикам и пациентке оказывается помощь.

«Абсолютно циничная атака», — охарактеризовал действия противника губернатор.

В Минздраве Запорожской области уточнили, что беспилотник атаковал машину скорой помощи при въезде в медицинское учреждение. В том числе был ранен водитель транспортного средства, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

До этого обломки сбитого дрона повредили частный дом и автомобиль в Ростовской области. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, в здании оказались выбиты стекла и повреждена крыша. Проживающая в доме семья временно нашла укрытие у соседей. Слюсарь пообещал, что власти окажут гражданам всю необходимую помощь.

