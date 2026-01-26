Размер шрифта
Reuters узнал об угрозе для Трампа раньше времени уйти в отставку

Reuters: Трампу пригрозили импичментом из-за планов по захвату Гренландии
Президента США Дональда Трампа предупредили о риске импичмента, если он не оставит идею захвата Гренландии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В публикации говорится, что Вашингтон не оставил план по военному захвату острова, несмотря на обеспокоенность некоторых членов Конгресса.

«Администрация, похоже, в очередной раз продвигает серьезную военную операцию, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом», — отметили два собеседника агентства.

По их данным, Трампу доложили, что члены Конгресса могут инициировать голосование за его отставку в случае, если он попытается взять Гренландию под свой полный контроль за счет применения Вооруженных сил. В то же время, источники, близкие к администрации США, утверждают, что военный сценарий в Гренландии никогда не рассматривался всерьез, добавили в статье.

До этого Трамп сообщил, что обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте Гренландию и достиг с ним договоренности по поводу будущего острова. По словам главы Белого дома, в рамках этой встречи была сформирована основа соглашения по Гренландии и всего Арктического региона. Трамп добавил, что в связи с этим США не будут вводить тарифные пошлины против восьми европейских стран, которые сопротивляются присоединению острова к Соединенным Штатам.

Ранее власти Гренландии призвали местных жителей запастись едой на случай нападения США.

