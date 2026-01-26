Спецтехнику доставили на Камчатку для ликвидации последствий циклона

Дополнительную технику для уборки снега доставили на Камчатку самолетами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, передает ТАСС.

«Самолетами Ил-76 чрезвычайного ведомства доставлены погрузчик, снегоходы и вездеходы, а также снегоуборщики для ликвидации последствий циклона, который обрушился на Камчатский край», — говорится в сообщении.

В настоящее время на Камчатке продолжают ликвидацию последствий снегопадов, которые стали самыми мощными за последние 60 лет. Выпадение осадков достигло 150% месячной нормы. Циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В связи с нехваткой собственной техники власти запросили поддержку у правительства РФ.

23 января сообщалось, что снегоуборочная техника и специалисты, прибывшие из Сахалинской области, начали работы по расчистке улиц и остановок в Петропавловске-Камчатском.

Ранее эксперт допустил усиление снегопадов на Камчатке к концу века.