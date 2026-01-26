Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Спецтехнику доставили на Камчатку для ликвидации последствий циклона

Самолеты МЧС доставили на Камчатку дополнительную спецтехнику
Кирилл Галиев

Дополнительную технику для уборки снега доставили на Камчатку самолетами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, передает ТАСС.

«Самолетами Ил-76 чрезвычайного ведомства доставлены погрузчик, снегоходы и вездеходы, а также снегоуборщики для ликвидации последствий циклона, который обрушился на Камчатский край», — говорится в сообщении.

В настоящее время на Камчатке продолжают ликвидацию последствий снегопадов, которые стали самыми мощными за последние 60 лет. Выпадение осадков достигло 150% месячной нормы. Циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В связи с нехваткой собственной техники власти запросили поддержку у правительства РФ.

23 января сообщалось, что снегоуборочная техника и специалисты, прибывшие из Сахалинской области, начали работы по расчистке улиц и остановок в Петропавловске-Камчатском.

Ранее эксперт допустил усиление снегопадов на Камчатке к концу века.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27707155_rnd_2",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
SIM-своппинг: как мошенники подменяют ваш номер и опустошают счета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+