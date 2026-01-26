Размер шрифта
Общество

На Урале начнется процесс по делу членов азербайджанской диаспоры

В Екатеринбурге начнут суд по делу в отношении членов азербайджанской диаспоры
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Свердловский областной суд начнет процесс по делу в отношении членов азербайджанской диаспоры. Об этом сообщает Ura.ru.

Отмечается, что слушания пройдут с участием присяжных заседателей.

13 января сообщалось, что с бывшего лидера азербайджанской диаспоры Екатеринбурга и всей Свердловской области Шахина Шыхлински потребовали 22 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

В августе Ханкишиева лишили российского гражданства. Как утверждает Telegram-канал «Многонационал», причиной стало то, что он пропагандировал «этносепаратизм и деятельность Навального». Ранее российский паспорт также отобрали у главы диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова, а еще двух влиятельных азербайджанцев — Шахина Шыхлински и Юсифа Халилова — арестовали. Военкор Александр Коц назвал это «ударами по кошельку» и ответом Москвы «на неприкрытое хамство, льющееся из Баку». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главу азербайджанской диаспоры Ульяновска лишили российского гражданства.

