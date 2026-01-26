Размер шрифта
Армия

Украинский международный легион для иностранцев прекратил существование

RTVI: украинский международный легион прекратил свое существование
Anatolii Stepanov/Reuters

Украинский международный легион, созданный для иностранных добровольцев, прекратил свое существование из-за отсутствия новых желающих воевать. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на собственные источники.

Большинству оставшихся бойцов было предложено перейти в штурмовые подразделения ВСУ, что привело к массовому разрыву контрактов.

В материале отмечается, что «поток желающих воевать на Украине практически иссяк».

Легион был создан по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в феврале 2022 года и состоял из нескольких батальонов в составе ВСУ. Изначально Киев рассчитывал на десятки тысяч иностранцев, однако, по разным оценкам, их число не превысило нескольких тысяч.

21 января координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что под Харьковом при уничтожении HIMARS были ликвидированы четверо наемников из Европы.

Ранее бойцы ВС РФ обнаружили документы украинского солдата с ВНЖ в европейской стране.

