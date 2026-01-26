Размер шрифта
Нарышкин рассказал о реакции Запада на удар «Орешником» по Украине

Глава СВР Нарышкин: удар «Орешником» по военному объекту на Украине потряс Запад
Евгений Биятов/РИА Новости

Западные политики и военные были потрясены ударом «Орешника» по военному объекту на Украине. Об этом заявил в беседе с РИА Новости директор СВР России Сергей Нарышкин.

«Что касается боевого применения комплекса «Орешник», который <...> поразил один из военных объектов в западном регионе Украины, то реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая», — сказал он.

По словам главы СВР, зарубежные специалисты признали отсутствие в их арсенале технических средств для блокировки этого оружия.

9 января российское министерство обороны сообщило о применении «Орешника» в ходе массированного удара по критическим объектам Украины. Ведомство отметило, что это стало ответом на попытку Украины атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина.

Позже стало известно, что «Орешник» вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где Украина ремонтировала и обслуживала авиатехнику, в том числе переданные западными союзниками истребители F-16 и МиГ-29.

Ранее сообщалось, что в НАТО началась паника из-за применения «Орешника» по Украине.

