Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России отдельными группами проникают в кварталы города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на краснолиманском направлении боевые действия уже разворачиваются в районе самого города.

«Отдельными группами фиксируется проникновение уже и боестолкновения непосредственно в кварталах самого Красного Лимана», — сказал Пушилин.

19 января советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук и подполковник запаса Олег Иванников заявил, что Красный Лиман может перейти под контроль ВС России до конца месяца.

Он отметил, что взятие под контроль этого населенного пункта является перспективной задачей для российской армии, которая ведет активное продвижение в этом районе. По словам эксперта, противник в Красном Лимане терпит существенные потери.

