У актрисы Марии Ароновой нашли серьезное заболевание

Mash: медики выявили у Ароновой воспаление пищевода и стеатогепатит
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Врачи обнаружили у актрисы Марии Ароновой серьезное заболевание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, 53-летняя Аронова обратилась к медикам с жалобами на долгие и мучительные приступы икоты. В результате у нее обнаружили воспаление пищевода и стеатогепатит ожирение печени с признаками повреждения клеток .

Кроме этого, актриса уже страдает от сахарного диабета второго типа. Аронову оставили под наблюдением врачей до стабилизации ситуации, назначив строгую средиземноморскую диету и контроль липидов крови.

В декабре Аронова показала подписчикам редкое семейное фото. Звезда опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок с первенцем. Она призналась Владиславу в любви и пожелала исполнения желаний.

Аронова родила первенца в 19 лет от Владислава Гандрабура. Актриса рассталась с мужем после того, как тот поднял на нее руку. По словам знаменитости, ей хватило одной пощечины, чтобы разорвать отношения с человеком, которого она очень глубоко и сильно любила. Артистка тяжело это переживала, но не пожалела о своем волевом решении.

Сын артистки пошел по ее стопам. Владислав Гандрабура-младший в 2011 году окончил Щукинского театральное училище и был принят в штат театра им. Евгения Вахтангова.

Ранее был назван лучший актер 2025 года по мнению россиян.

