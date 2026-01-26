Размер шрифта
Армия

В ВСУ отреагировали на информацию о наркоманах и аутистах на фронте

Командование ВСУ опровергло слухи об отправке на фронт наркоманов и аутистов
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) опровергло распространенную информацию о призыве и отправке на фронт лиц с наркозависимостью или расстройствами аутистического спектра. Соответствующее заявление было опубликовано в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) представителями Оперативного командования ВСУ «Юг».

В сообщении признается, что автор исходных заявлений действительно является военнослужащим, чье подразделение находится в Запорожской области. Однако его слова объясняются длительным пребыванием на передовой и вызванным этим тяжелым психологическим состоянием.

В заявлении командования утверждается, что «у новобранцев не было обнаружено соответствующих диагнозов», а мобилизация проводится в рамках законодательства.

Летом 2024 года секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что сотрудники военкоматов на Украине в погоне за выполнением плана по мобилизации часто мобилизуют наркоманов и людей с различными заболеваниями, которых даже не хотят принимать в состав частей и подразделений из-за их непригодности к службе.

Ранее украинский международный легион прекратил свое существование. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27707011_rnd_7",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
