Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) опровергло распространенную информацию о призыве и отправке на фронт лиц с наркозависимостью или расстройствами аутистического спектра. Соответствующее заявление было опубликовано в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) представителями Оперативного командования ВСУ «Юг».

В сообщении признается, что автор исходных заявлений действительно является военнослужащим, чье подразделение находится в Запорожской области. Однако его слова объясняются длительным пребыванием на передовой и вызванным этим тяжелым психологическим состоянием.

В заявлении командования утверждается, что «у новобранцев не было обнаружено соответствующих диагнозов», а мобилизация проводится в рамках законодательства.

Летом 2024 года секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что сотрудники военкоматов на Украине в погоне за выполнением плана по мобилизации часто мобилизуют наркоманов и людей с различными заболеваниями, которых даже не хотят принимать в состав частей и подразделений из-за их непригодности к службе.

