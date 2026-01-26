Размер шрифта
Общество

Жители Омска пожаловались на холод в квартирах в 40-градусный мороз

Mikhailov Studio/Shutterstock/FOTODOM

Жители микрорайона Серебряный берег в Омске пожаловались на холод в квартирах в 40-градусный мороз. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Местные говорят, что батареи в квартирах «еле теплые», а температура не поднимается выше 18 градусов», — говорится в сообщении.

По словам жильцов, проблемы с отоплением начались в январе. В управляющей компании утверждают, что проблемы с отоплением связаны с ТЭЦ-5, чья котельная не справляется с давлением.

По словам авторов публикации, проблемы с отоплением испытывают жители других районов Омска. В частности, жители дома №19 по Госпитальной улице сообщают о холоде в квартирах с середины декабря, а на улице Орджоникидзе, 274, лопнула труба с горячей водой.

24 января из-за аварии на трубопроводе без тепла и горячей воды в подмосковном Жуковском остались почти 4 тысячи жителей. Из-за случившегося отопление пропало в более чем 30 многоэтажках. Прокуратура начала проверку, в ходе которой оценит содержание и эксплуатацию объектов теплоснабжения и проконтролирует соблюдение сроков устранения последствий аварии.

Ранее больше 1 млн украинцев остались без света после удара ВС РФ.

