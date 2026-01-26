Размер шрифта
41-летняя россиянка пробилась в четвертьфинал Australian Open

41-летняя Звонарева в паре с Сибахарой вышла в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с японкой Эной Сибахарой пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в парном разряде.

В матче третьего круга дуэт одержал победу над новозеландкой Эрин Рутлифф и американкой Эйжи Мухаммад в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 6:1. Суммарно встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

Во время матча Звонарева и Сибахара выполнили четыре эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

В четвертьфинальном матче их соперниками станут победители встречи между парой Ханьюй Го (Китай) / Кристина Младенович (Франция) и австралийским дуэтом Кимберли Биррелл / Талия Гибсон.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее в России высоко оценили игру теннисиста Тьена, одолевшего Даниила Медведева.

