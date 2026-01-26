В России исчезли Toyota Land Cruiser

Стоимость Toyota Land Cruiser увеличилась в 4-5 раз за последние 10 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Еще 10 лет назад новый Land Cruiser можно было приобрести за 3–4 млн рублей, сейчас это уже 15–18 млн (2025 год выпуска). За 3–4 млн теперь не взять даже тот самый 10‑летний «крузак» из прошлого. Авто 2025 года с пробегом под 200 тыс. километров продают за 5–6 млн», — говорится в публикации.

По данным канала, в последнее время иномарка набирала популярность не только у бизнесменов и силовиков, но и у блогеров. По словам автоперекупа, на рынке возник дефицит доступных и хорошо сохранившихся Land Cruiser, и сейчас найти достойный вариант за приемлемую стоимость очень сложно.

Также сообщается, что самая популярная страна, откуда россияне привозили Toyota Land Cruiser, была ОАЭ: после — иномарки доставляли в Казахстан. До недавнего времени такая схема позволяла снизить расходы на утильсбор. Теперь платеж за новую машину на 415 л. с. составляет более 3,5 млн рублей.

