Россиян предупредили о рисках жалоб на управляющую компанию

ГД: жалобы на управляющую компанию могут быть невыгодны жильцам

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева («Единая Россия») рассказала ТАСС, что жалобы на управляющую компанию могут быть невыгодны жильцам.

По ее словам, жильцы могут жаловаться на управляющие компании в жилищную инспекцию, но с точки зрения обслуживания многоквартирного дома это часто бывает невыгодно.

«Штрафы не улучшают качество содержания многоквартирного дома. Однако деньги, потраченные на штрафы, — это те средства, на которые в будущем, скорее всего, уменьшатся затраты на содержание и текущий ремонт дома. Поэтому постоянный контроль собственников за работой УК зачастую бывает более эффективным», — пояснила Разворотнева.

Она добавила, что по закону за работой управляющих компаний должны следить сами собственники жилья и органы жилищного надзора.

23 января в Волгограде правоохранители возбудили уголовное дело о взяточничестве в сфере коммунального хозяйства. Подозреваемыми по данному делу проходят исполняющий обязанности гендиректора одной из управляющих компаний (УК) и начальник отдела ЖКХ администрации Тракторозаводского района города.

По данным следствия, в период с января 2023 года по ноябрь 2025 года начальник одного из отделов администрации Тракторозаводского района города получил денежное вознаграждение от руководства одной из УК в размере более 340 тыс. рублей за общее покровительство.

Ранее в Белгородской области утвердили обвинительные заключения к экс-замминистра ЖКХ.