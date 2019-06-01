Появились саундтреки к «Чернобылю»

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Телеканал HBO выложил 13 саундтреков к сериалу «Чернобыль». Их можно послушать в YouTube.

Согласно размещенной информации, их автором является виолончелистка из Исландии Хильдур Гуднадоттир.

В качестве композитора она работала над фильмами «Мария Магдалина» и «Убийца 2. Против всех», а в настоящее время создает музыку для картины «Джокер» с Хоакином Фениксом и Робертом Де Ниро.

Ранее сообщалось, что «Чернобыль» стал самым популярным сериалом в истории. Мини-сериал телеканала HBO получил оценку 9,6 балла из 10 и стал самым популярным в истории. «Чернобыль» обогнал сериал «Игра престолов» на несколько позиций.