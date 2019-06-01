Егор Крид возмущен новым «Холостяком»
Российский певец Егор Крид раскритиковал анонс нового сезона «Холостяка». Об этом сообщает StarHit.Ru.
Как отмечается, Крид остался недоволен съемками в прошлом сезоне проекта. В анонсе нового сезона говорится, что теперь в программе примет участие «настоящий мужик». Позднее ролик анонса был удален, но Крид разместил его на своей странице в одной из социальных сетей.
«Я бы вряд ли на такое согласился», — заявил Крид.
В подписи к ролику он добавил, что «у кое-кого пригорело» и призвал «нести огнетушитель».
«Ролик удалили, но Интернет все помнит!» — написал Крид.
Ранее певец Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о съемках шоу «Холостяк», в котором принимал участие некоторое время назад.