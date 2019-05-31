Вакарчук объяснил, откуда у него деньги на свою партию

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Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил в эфире телеканала «1+1», что он был первым, кто начал финансировать свою партию «Голос». Об этом сообщают «Украинские новости».

Также, добавил музыкант, деньги в фонд партии внесли «средние» бизнесмены и несколько «более крупных». При этом Вакарчук подчеркнул, что его партия принципиально не будет работать с теми, кого называют «олигархами».

В интервью другим украинским СМИ он уточнил, что в общей сложности внес в фонд партии «два или три» миллиона гривен из собственных средств. Ее общий бюджет составляет «70-80» млн гривен, отметил Вакарчук.

Ранее Вакарчук назвал цель похода в Раду.