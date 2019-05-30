Эштона Катчера вызвали в суд по делу об убийстве

Американский актер Эштон Катчер был вызван в суд по делу об убийстве восемнадцатилетней давности, сообщает USA Today.

Актер стал одним из главных свидетелей и дал показания в суде Лос-Анджелеса по делу Майкла Гарджуло.

Выступая в суде, он заявил, что разговаривал с Эшли Эллерин за несколько часов до трагедии.

«Голливудского потрошителя» обвиняют в убийстве трех женщин и одном покушении. Бывшая девушка Катчера Эшли Эллерин стала жертвой серийного убийцы 18 лет назад. Согласно письменному заявлению актера в полицию, он утверждает, что 21 февраля 2001 года через окно ее квартиры увидел, что по полу разлилось, как он думал, красное вино, однако он не знал, что это не вино, а кровь погибшей.

Ранее сообщалось, что Катчер стал свидетелем по делу об убийстве его бывшей девушки.