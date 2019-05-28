Павел Лунгин экстренно госпитализирован

Павел Лунгин
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российский режиссер Павел Лунгин экстренно госпитализирован в одну из московски клиник, сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что накануне Лунгин был доставлен в больницу из-за проблем с сердцем.

После этого его экстренно перевели в реанимацию.