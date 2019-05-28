Фоторобот подозреваемого в краже получился точной копией Джона Сноу

Составленный британскими полицейскими фоторобот мужчины, подозреваемого в краже, оказался похожим на одного из главных героев культового сериала «Игра Престолов», об этом сообщает The Sun.

Преступление произошло в Хоршаме, Западном Сассексе. По данным полиции, подозреваемый угрожал ножом человеку, снимающему деньги у банкомата. Фоторобот мужчины, с длинными вьющимися волосами и пронзительным взглядом, вызвал волну обсуждений в социальных сетях.

«Теперь Джону Сноу незачем беспокоиться о Железном Троне, похоже он занялся грабежом», — шутят фанаты «Игры Престолов».

Однако многие не совсем согласны, что получившийся образ похож на героя актера Кита Харингтона. Некоторые пользователи сравнили изображение с музыкантом из группы One Direction Гарри Стайлзом.

Ранее сообщалось, что актеры «Игры Престолов» высказались о противоречивом финале сериала.