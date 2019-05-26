Художница изобразила обнаженную Меркель верхом на медведе

Художница из Германии с русскими корнями Екатерина Морэ решила подарить германскому канцлеру Ангеле Меркель провокационную картину, нарисованную акриловыми красками. Об этом сообщает Bild.

Как отмечается, на холсте изображена обнаженная Меркель верхом на русском медведе.

«Я хотела подчеркнуть чувственность Ангелы Меркель. Потому что она не только политик, но и женщина», — пояснила Морэ.

Она также добавила, что холст можно трактовать двояко — либо «Меркель покоряет русского медведя», либо «она похищена медведем».

При этом художница отметила, что, если Меркель не оценит ее подарок, то она хотела бы отправить картину российскому президенту Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что Меркель решила уйти из политики.