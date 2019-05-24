Лишенная победы дочка Алсу не явилась на спецвыпуск «Голоса»

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В пятницу в 21.30 начался специальный выпуск телепередачи «Голос. Дети», на который явились участники детского песенного конкурса.

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая одержала победу на конкурсе и чей результат спустя время аннулировали, не явилась на телепередачу.

По словам ведущего Дмитрия Нагиева, Абрамова не решила приходить по собственному желанию.

«Это ее решение, и мы его уважаем», — отметил Нагиев.

В команде Светланы Лободы вышли на сцену только двое участников, Абрамова среди них не присутствовала.

Ранее сообщалось, что в спецвыпуске примут участие три финалиста: Абрамова, Максим Ержан и Валерия Кузакова.