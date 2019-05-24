Лишенная победы дочка Алсу не явилась на спецвыпуск «Голоса»
В пятницу в 21.30 начался специальный выпуск телепередачи «Голос. Дети», на который явились участники детского песенного конкурса.
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая одержала победу на конкурсе и чей результат спустя время аннулировали, не явилась на телепередачу.
По словам ведущего Дмитрия Нагиева, Абрамова не решила приходить по собственному желанию.
«Это ее решение, и мы его уважаем», — отметил Нагиев.
В команде Светланы Лободы вышли на сцену только двое участников, Абрамова среди них не присутствовала.
Ранее сообщалось, что в спецвыпуске примут участие три финалиста: Абрамова, Максим Ержан и Валерия Кузакова.