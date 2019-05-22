Названа лучшая серия «Игры престолов»
Эпизод второго сезона «Игры престолов» под названием «Черноводная» признали лучшей серией сериала. Об этом сообщает The Guardian.
По мнению экспертов, данная серия является «идеальным телевизионным часом».
Как отмечается, второе место занял эпизод «Красная свадьба» из третьего сезона сериала.
При этом тройку лидеров замыкает серия «Битва бастардов» шестого сезона «Игры престолов».
Ранее автор серии романов «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин высказался по поводу окончания «Игры престолов».