Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин

<img src="//img.gazeta.ru/files3/471/12340471/hbo-pic905-895x505-43510.jpg">

Автор серии романов «Песнь Льда и Пламени», которая стала основой сериала «Игра престолов», Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу. Об этом он написал в своем блоге.

По его словам, ему сложно поверить, что сериал закончился. Он отметил работу команды актеров, сценаристов и продюсеров, благодаря которым «Игра престолов» вышла на экраны. Мартин заметил, что заканчивает работу над заключительными романами серии. Он заметил, что сильно опаздывает с предпоследней книгой «Ветра зимы», но она выйдет. Писатель не уточнил когда. Затем выйдет последняя часть «Грезы о весне».

«Как все это закончится? Я слышу задающих вопрос людей. Такой же конец как в телешоу? Или другой? Что ж… да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да», — заявил Мартин.

Он добавил, что глупо спрашивать о том, какой конец — книги или телешоу — будет реальным. Писатель заметил, что допишет серию книг, а читатели прочитают, смогут решить это для себя и обсудить финал в интернете.

Ранее Санса Старк отреагировала на требования фанатов переснять финал «Игры престолов».