Финал «Игры престолов» не показали в Китае из-за торгового спора с США

Китайская телекоммуникационная компания Tencent, эксклюзивный поставщик контента телеканала HBO в Китае, не показала фанатам заключительную серию сериала «Игра престолов», сообщает РИА «Новости».

Это связано с торговым спором между США и КНР.

Сообщается, что заключительная серия сериала должна была появиться в понедельник утром, но зрители увидели лишь уведомление о проблемах с каналом передачи.

Раздраженные фанаты требовали возврата средств, заплаченных ими за подписку на Tencent Video, а некоторые угрожали удалить свои аккаунты и приложения.

Представитель HBO сообщил, что Китай запретил Tencent транслировать серию «Игры престолов» из-за торговых споров между США и КНР.